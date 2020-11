Serie A, gli effetti del Coronavirus | Stipendi non pagati da 15 club

Bollettino di guerra in Serie A: gli effetti della crisi dovuta al coronavirus si fanno sentire e tanti club sono in difficoltà

Il calcio italiano sta attraversando un periodo di profonda crisi, dovuta agli effetti del coronavirus. La Serie A non versava in condizioni economiche positive già da prima dello scoppio della pandemia, ma da marzo in poi si è avuto una sorta di ‘colpo di grazia’. In particolare, nel vortice sono finiti quei club che già avevano problemi di bilancio in precedenza.

Coronavirus Serie A, 15 club in difficoltà con gli stipendi

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ben 15 club di Serie A hanno difficoltà nel pagare gli stipendi. Il massimo campionato italiano ha previsto perdite per 600 milioni, di cui ben 400 milioni nel mese di dicembre. A pesare, inevitabilmente, sono i mancati incassi al botteghino e la carenza di sponsorizzazioni. Nel corso dell’evento SportLab, Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino si sono soffermati sulla crisi nel mondo del calcio: “Il 16 novembre è l’ultima data per poter pagare gli stipendi di settembre e 15 club su 20 non sono in grado di rispettare questa scadenza“. Insomma, un allarme che desta parecchie preoccupazioni e che è tutt’altro che rientrato.

