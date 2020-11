Potrebbe presto saltare una panchina di Serie A. La società tenta la via che porta a Luciano Spalletti: occhio alle possibili prospettive nelle prossime ore

Luciano Spalletti è cercato da diversi club di Serie A. Dopo gli ottimi risultati conseguiti sulla panchina della Roma e il ritorno in Champions League con l’Inter, prima dell’esonero, è tempo di una nuova esperienza. Il Torino sta pensando di esonerare Marco Giampaolo dopo il brutto Ko interno di oggi contro la Lazio. Attenzione alla situazione in casa granata e ai possibili sviluppi.

Calciomercato Torino, Spalletti cercato per la panchina

Quella contro la Lazio potrebbe essere stata l’ultima partita sulla panchina del Torino per Marco Giampaolo. Urbano Cairo vorrebbe portare in Piemonte addirittura Luciano Spalletti. L’ex Inter però secondo le ultime indiscrezioni sarebbe intenzionato a rifiutare. Il suo ingaggio è veramente alto e le casse dei granata potrebbero non essere proporzionate a un tale sacrificio. Inoltre, le ambizioni dell’allenatore ex Roma non sono in linea con l’attuale classifica del Torino. Un sogno, insomma, destinato a restare tale, almeno per questa stagione calcistica. Il rifiuto del tecnico appare inevitabile.

