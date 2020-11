Calciomercato Milan, colpo scudetto | Tutti i dettagli

Il Milan vuole provare a vincere lo scudetto, ma Maldini ritiene ancora la squadra incompleta. Le ultime sul colpo scudetto

Il Milan è molto attivo in sede di mercato: sono tanti i giocatori monitorati dai rossoneri per gennaio. In estate non è arrivato il difensore centrale che cercavano Maldini e Pioli, ma il dt è al lavoro per completare la rosa del proprio allenatore. Maldini ha infatti individuato in Nikola Milenkovic il giocatore giusto su cui investire il tesoretto che ha a disposizione.

Milan, offerta per Milenkovic

Il contratto di Milenkovic con la Fiorentina scadrà nel 2022. La trattativa per il rinnovo è molto complicata, perché sul difensore serbo ci sono diversi top club tra cui il Milan. Difficilmente prolungherà il suo rapporto con il club viola, che sembra ormai rassegnata a venderlo. I rossoneri a gennaio tenteranno l’affondo decisivo dopo che l’operazione non è andata in porto durante l’estate.

Un colpo che verrà provato anche alla luce del percorso del Milan in campionato: la vetta della classifica induce la dirigenza a mettere a disposizione di Pioli tutti i colpi necessari per vincere lo scudetto. La disponibilità economica c’è e la Fiorentina nella scorsa sessione di mercato ha anche acquisito Martinez Quarta dal River Plate in quel ruolo.

