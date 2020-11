Calciomercato Juventus, il PSG ci prova per un big | I dettagli

La Juventus potrebbe perdere uno dei suoi pezzi pregiati durante il calciomercato estivo. Il PSG, infatti, sta alzando il pressing per un grande obiettivo

A sorpresa, il futuro di Wojciech Szczesny potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il portiere, infatti, è entrato nel mirino del PSG. L’estremo difensore rappresenta da anni una sicurezza per il club bianconero che l’ha prelevato a suon di milioni dalla Roma. Riusciranno i torinesi a resistere all’assalto dei campioni di Francia nei prossimi mesi?

LEGGI ANCHE >>> Mercato Juventus, Zidane all’assalto | Sfuma l’obiettivo dalla Francia

Calciomercato Juventus, Szczesny può partire?

Possibile nuovi cambiamenti in porta per la Juventus. Szczesny piace molto a Leonardo, alla ricerca di un estremo difensore affidabile per blindare la sua porta. Il portiere polacco è uno dei migliori in Serie A e a livello mondiale ed è naturale ci siano interessamenti per un calciatore del suo livello. Allo stesso tempo, andrà valutata la bontà dell’offerta messa sul tavolo dal PSG. Occhio parallelamente a quanto potrebbe accadere con Gianluigi Donnarumma. Se il portiere ora al Milan non dovesse rinnovare, magari potrebbe rappresentare un’opzione per la Juventus. E chissà se a quel punto Szczesny non possa davvero trasferirsi in Francia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, top player più vicino | Passo indietro da Madrid