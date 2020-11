I prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi di Paulo Dybala alla Juventus. Bianconeri al lavoro per piazzarlo all’estero, attraverso uno scambio clamoroso

Massimo Mauro ha ‘consigliato’ alla Juventus di vendere Dybala all’indomani della per molti versi imbarazzante sconfitta in Champions contro il Barcellona. Di una partita in cui l’argentino, a sua discolpa si può dire ancora non al meglio sul piano fisico, è stato praticamente un fantasma. L’ex bianconero arriva comunque in ritardo, poiché è già da un paio d’anni che il club presieduto da Andrea Agnelli lavora per la cessione del classe ’93 di Laguna Larga, andandoci vicinissimo nell’estate 2019. Nemmeno il rinnovo, con le parti tutt’ora distanti, cambierebbe i piani di Paratici e soci, i quali ritengono il numero 10 non un fuoriclasse oltre che uno di difficile collocazione sotto l’aspetto tattico.

Calciomercato Juventus, bye bye Dybala: scambio con l’italiano e mega plusvalenza

Da come ne parla e dalle sue scelte, Pirlo sembra essere totalmente d’accordo con la sua società per quanto riguarda Dybala. Non a caso non si opporrà e non si è già opposto alla sua partenza, che potrebbe arrivare al termine di questa stagione. Ovvero a un anno dalla scadenza del suo contratto, giugno 2022, a meno che le parti non trovino un accordo nei mesi a venire. Possibile prossima destinazione? Recenti indiscrezioni di calciomercato hanno rilanciato la candidatura del Paris Saint-Germain targato Leonardo, grande estimatore dell’ex Palermo. Come dimostra lo scorso mercato estivo, la crisi economica scaturita dall’emergenza Covid-19 vecchia e nuova ha colpito pure i top club come quello transalpino, per cui è facile ipotizzare un’offerta al ribasso oppure più verosimilmente un tentativo di scambio. A tal proposito, occhio a Mauro Icardi, a quanto pare desideroso di tornare in Italia, ma anche se non soprattutto a Marco Verratti.

Pirlo avrebbe già fatto il suo nome alla dirigenza e di sicuro lo rifarebbe se il Psg si facesse concretamente sotto per Dybala aprendo la strada ad uno scambio. Quello tra Dybala e Verratti può benissimo andare in porto alla pari, per una cifra tra gli 80 e i 90 milioni di euro, consentendo alle due società di mettere a bilancio una mega plusvalenza.

