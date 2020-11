Calciomercato Juventus, Paratici gioca d’anticipo | Scambio e riscatto

La Juventus lavora per il futuro ed è pronta ad effettuare da subito una mossa di calciomercato a sorpresa: firma in anticipo con scambio!

È stato un avvio di stagione difficile per la Juventus, che in questo mese di partite ha già collezionato diversi passi falsi tra Serie A e Champions League che rimettono in discussione la rosa bianconera allestita nella scorsa estate, dopo un’attenta rivoluzione effettuata da Fabio Paratici e mister Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Pirlo chiede il super scambio

I bianconeri vogliono rialzarsi dopo i risultati negativi delle ultime gare e possono sicuramente puntare su tanti calciatori importanti con la giusta esperienza per riprendersi dai momenti brutti. Ora ci sono le sfide di Spezia e Ferencvaros che sono abbordabili e possono servire per rilanciarsi definitivamente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juventus | Vola a Madrid: accordo!

Calciomercato Juventus, futuro Morata: ipotesi riscatto già a giugno!

Tra le note positive della Juventus in questo avvio di stagione c’è sicuramente Alvaro Morata, che sta lottando su ogni pallone ed è anche molto utile in fase realizzativa visto che fin qui ha realizzato già tre reti e ne ha viste anche annullare altre cinque per posizioni di fuorigioco di pochissimi centimetri. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, la Juventus avrebbe già preso una decisione in merito all’attaccante spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio di prestiti | Offerta choc dalla Spagna

Il club ha la possibilità di prolungare il prestito pagando 10 milioni all’Atletico Madrid, ma dal portale iberico fanno sapere che i bianconeri vorrebbero riscattare l’intero cartellino dal valore di 45 milioni di euro. Per arrivare all’attaccante spagnolo potrebbe essere inserito nell’affare anche Douglas Costa, qualora dovesse rientrare dal prestito al Bayern Monaco, che con l’aggiunta di 20 milioni andrebbe a completare la cifra richiesta dall’Atletico. Si era parlato di uno scambio simile anche nella scorsa sessione di mercato.

La Juventus dunque potrebbe non aspettare fino al 2022 per valutare il da farsi con Morata, ma potrebbe acquistarlo definitivamente già nella prossima estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Simeone insiste per Bentancur | Maxi scambio

Calciomercato Inter, trattativa in corso | Juventus in agguato