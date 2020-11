Calciomercato Inter, in Spagna a gennaio | Conte infuriato!

Un calciatore dell’Inter potrebbe lasciare il club nerazzurro durante il calciomercato di gennaio. Occhio all’offerta dalla Spagna: il suo addio farebbe infuriare Conte

Il pareggio dell’Inter contro il Parma complica la situazione di classifica per il club nerazzurro. Non è un periodo facile per la Beneamata e il mercato di gennaio potrebbe essere una soluzione per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico vorrebbe Izzo del Torino che potrebbe essere scambiato con Vecino. L’ex Fiorentina, però, ha attratto diverse pretendenti anche in Spagna.

Calciomercato Inter, possibile cessione in Spagna. Conte non ci sta

E’ così che il Valencia sembra aver puntato con decisione Matias Vecino per rinforzare il suo centrocampo. Gli spagnoli, infatti, sono orfani di Geoffrey Kondogbia nel cuore del gioco e cercano un profilo adatto per sostituirlo. L’ex Fiorentina è attualmente infortunato ma potrebbe partire per una cifra tra i 10 e i 12 milioni. Il tecnico nerazzurro ha, però, altri piani per lui. Vuole, infatti, che rientri nell’operazione Izzo con il Torino. In questo modo il tecnico rinforzerebbe una difesa che fino ad oggi ha traballato non poco.

