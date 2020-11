Calciomercato Inter, triplo affare in Serie A | Conte esulta!

L’Inter è pronta a scatenarsi in vista del calciomercato di gennaio: Conte può gioire, tre colpi in arrivo

L’Inter di Antonio Conte butta alle spalle il deludente pari ottenuto allo scadere, a San Siro, contro il Parma. Dal campo al calciomercato, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro in vista di gennaio. Sono tre gli obiettivi concreti per la sessione invernale per rinforzare la rosa di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio di prestiti | Offerta choc dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, incontro con Raiola | 80 milioni sul tavolo!

Calciomercato, triplo colpo Inter a gennaio: i nomi

Un tris per Conte. Il piano di Marotta per gennaio parte da Gervinho, devastante ieri proprio contro i nerazzurri e richiesto a gran voce dall’allenatore leccese. Gli eccellenti rapporti con il Parma, vista anche la recente cessione di Darmian, dovrebbero agevolare l’affare sulla base di almeno 3-4 milioni nelle casse del club emiliano.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I dirigenti interisti tornano a guardare in casa Napoli, con due profili in scadenza a giugno da tempo sul taccuino di Marotta e Ausilio. Il primo è Nikola Maksimovic, centrale difensivo serbo che non rinnoverà con il club di De Laurentiis ed ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, trattativa in corso | Juventus in agguato

Viva, infine, la pista che porta a Fernando Llorente. Lo spagnolo, accostato anche al Milan, è ormai ai margini del progetto di Gattuso e a giugno si libererà a zero. A gennaio, però, potrebbe salutare gli azzurri per 1-2 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, niente rinnovo | Erede shock dall’Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio a sorpresa | Occasione dalla big di Serie A!