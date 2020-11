Calciomercato Inter, post Lautaro: regia di Raiola | Colpo clamoroso!

Il calciomercato dell’Inter vedrà con ogni probabilità l’addio di Lautaro Martinez a fine anno: piano shock per l’erede, ci pensa Raiola

Incassato il pari al photofinish contro il Parma, in casa Inter si torna a guardare ai prossimi movimenti di calciomercato. Sotto i riflettori il futuro di Lautaro Martinez, il cui rendimento altalenante e i diversi estimatori sparsi in giro per l’Europa, possono fare tornare in auge l’ipotesi addio. Scelto il sostituto: garantisce Mino Raiola.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: Raiola porta l’erede

Mino Raiola e l’Inter tornano a parlare di un clamoroso colpo per l’attacco nerazzurro. In caso di addio sempre più probabile di Lautaro Martinez, la società nerazzurra proverebbe a puntare su Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund è da tempo nel mirino del Real Madrid di Zidane.

Tuttavia, gli eccellenti rapporti con Raiola (con cui si discute del rinnovo di de Vrij) rischiano di favorire l’Inter. Il 20enne norvegese, 8 reti e 3 assist in 9 presenze con i tedeschi, può lasciare la Bundesliga in estate per non meno di 70-80 milioni di euro.

Situazione in divenire, l’ultimo sogno in casa Inter per rimpiazzare Lautaro si chiama Erling Haaland: Raiola lo propone ai nerazzurri, il nazionale norvegese la sorpresa per l’attacco di Conte.

