Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro al Milan ai microfoni di SkySport. L’attaccante svedese si sofferma sul suo rinnovo di contratto

Inizio di stagione straordinario per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante sta trascinando il Milan a suo di gol e ottime prestazioni. Anche quest’oggi è stato assolutamente decisivo nell’1-2 contro l’Udinese. A fine partita, la punta ha fatto il punto della situazione sul suo rinnovo di contratto: “Quando sono arrivato 6 mesi fa il Milan voleva un contratto più lungo. Ho firmato per sei mesi solo per onestà verso me stesso. Nessuno doveva essere insoddisfatto. A fine campionato vediamo come sto, non voglio bloccare il Milan in una situazione non positiva. Un anno alla volta, ma se continuo così dico a Paolo: Se non mi firmi un altro anno, allora non gioco più”.

