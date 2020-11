Calciomercato Juventus, Ronaldo: destino segnato | Chiude lì la carriera

La Juventus e Cristiano Ronaldo più vicini a salutarsi a fine stagione: ecco la scelta dell’asso portoghese

La sfida con lo Spezia, in una trasferta insidiosa per la squadra di Pirlo. Il match con i liguri resta in primo piano in casa Juventus anche se a tener banco, in vista delle prossime sessioni, rimane il calciomercato. In tal senso, sembrerebbe definirsi giorno dopo giorno il futuro di Cristiano Ronaldo: la decisione dell’attaccante portoghese.

Calciomercato, Juventus-Ronaldo: futuro deciso

La Juventus pensa all’addio di Cristiano Ronaldo. Al termine dell’attuale stagione, dopo tre anni in bianconero, il portoghese saluterà con ogni probabilità la Serie A. La ‘Vecchia Signora’ valuta le opzioni per la cessione, ad un anno dalla scadenza di CR7.

A prescindere dalle pretendenti, Psg in primis, il destino dell’ex Real sarà negli Stati Uniti. L’ultimissima tappa della straordinaria carriera di Ronaldo sarà quindi la MLS. Jorge Mendes pianifica, dunque, l’approdo di Ronaldo negli States: l’ultimo campionato ad ammirare da vicino il portoghese sarà l’MLS.

Un rendimento straordinario quello dell’attaccante classe 1985, fino ad ora, con la maglia della Juventus in Serie A: 66 presenze, 55 reti e 15 assist.

