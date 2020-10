Le formazioni UFFICIALI di Inter-Parma | Turnover per Conte

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Parma, Antonio Conte ha ufficializzato la formazione che scenderà dal primo minuto. Come da attese ampio turnover per i nerazzurri

In vista dell’impegno in Champions League contro il Real Madrid, Antonio Conte è costretto a ricorrere a un ampio turnover in Inter-Parma, nonostante la coperta sia piuttosto corta. Le rotazioni partono dalla difesa, dove l’allenatore ritrova Kolarov dal primo minuto. Problemi in attacco dove sono assenti per problemi muscolari sia Lukaku che Sanchez. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 23 Barella, 36 Darmian; 24 Eriksen; 14 Perisic, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 Carboni, 49 Satriano, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Conte.

PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe, 2 Iacoponi, 3 Pezzella, 4 Balogh, 7 Gagliolo, 8 Grassi,11 Cornelius, 14 Kurtic, 23 Hernani,27 Gervinho, 33 Kucka.

A disposizione: 40 Turk, 77 Rinaldi, 10 Karamoh, 15 Brugman, 18 Cyprien, 19 Sohm, 30 Valenti,45 Inglese, 93 Sprocati,99 Adorante.

Allenatore: Liverani.

