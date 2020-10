Le formazioni UFFICIALI di Inter-Parma | Turnover per Conte

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Parma, Antonio Conte ha ufficializzato la formazione che scenderà dal primo minuto. Come da attese ampio turnover per i nerazzurri. Ecco anche le scelte degli ospiti

In vista dell’impegno in Champions League contro il Real Madrid, Antonio Conte è costretto a ricorrere a un ampio turnover in Inter-Parma, nonostante la coperta sia piuttosto corta. Le rotazioni partono dalla difesa, dove l’allenatore ritrova Kolarov dal primo minuto e a sorpresa punta ancora su Ranocchia. Problemi in attacco dove sono assenti per problemi muscolari sia Lukaku che Sanchez. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 23 Barella, 36 Darmian; 24 Eriksen; 14 Perisic, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 Carboni, 49 Satriano, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Conte.

PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe, 2 Iacoponi, 3 Pezzella, 4 Balogh, 7 Gagliolo, 8 Grassi,11 Cornelius, 14 Kurtic, 23 Hernani,27 Gervinho, 33 Kucka.

A disposizione: 40 Turk, 77 Rinaldi, 10 Karamoh, 15 Brugman, 18 Cyprien, 19 Sohm, 30 Valenti,45 Inglese, 93 Sprocati,99 Adorante.

Allenatore: Liverani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte lo vuole a tutti i costi | Oggi l’incontro