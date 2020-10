Colpo Atalanta in trasferta contro il Crotone | Super Muriel

Successo per l’Atalanta contro il Crotone. I bergamaschi tornano alla vittoria dopo il passo falso dell’ultima giornata, trovando i tre punti grazie a una super prestazione di Luis Muriel

Passa l’Atalanta sul campo di un buon Crotone. I lombardi passano in vantaggio al 26esimo grazie a Luis Muriel che beneficia dell’assist di Malinovskyi. Il raddoppio è ancora del colombiano che sigla così la sua doppietta personale al 38esimo, questa volta su assist di Freuler. Simy accorcia le distanze per il Crotone verso la fine del primo tempo. Nonostante i tentativi nella ripresa, i calabresi non riescono a pareggiare. Gioia per Gasperini che conquista i tre punti, Stroppa viene espulso nel secondo tempo e va via a mani vuote. Finisce 1-2.

