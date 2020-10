Calciomercato Milan, riscatto Brahim Diaz | Il Real offre lo scambio

Il Milan è al lavoro per il riscatto di Brahim Diaz: avviati i contatti con il Real Madrid, che vuole lo scambio

Il Milan durante la sessione di mercato estiva ha portato avanti il progetto dedicato ai giovani talenti. Paolo Maldini ha deciso di puntare su Sandro Tonali e Jens Petter Hauge, ma non solo. Anche Brahim Diaz è stato uno dei colpi del direttore tecnico rossonero: arrivato in prestito dal Real Madrid, lo spagnolo ha già convinto la dirigenza del Milan che ha intenzione di riscattarlo.

Milan, il Real vuole Leao per Brahim Diaz

Il riscatto di Brahim Diaz è diventata priorità assoluta per il Milan. Il talento spagnolo ha già convinto la dirigenza rossonera, che ha avviato i contatti con il Real Madrid. Lo spagnolo in questo inizio di stagione ha già segnato tre gol in cinque partite tra Serie A ed Europa League e sta trovando sempre più spazio con Stefano Pioli.

Al Real Madrid, e in particolare a Zinedine Zidane, il giocatore piace molto. L’idea dei Galacticos è quella di proporre uno scambio di cartellini con Rafael Leao. L’ex attaccante del Lille è approdato a Milano nell’estate del 2019 per circa 25 milioni di euro, più il 20% sulla futura cessione. Tuttavia, il Milan punta molto sul portoghese e non vuole privarsene, soprattutto dopo i tre gol e tre assist nelle prime sette partite stagionali.

