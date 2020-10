La Juventus è più vicina a dire addio all’attaccante, da tempo nel mirino di Paratici: il top club lo punta in vista di gennaio

Il calciomercato bianconero, in vista di gennaio, potrebbe vedere il top club europeo mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. I campioni d’Italia rischiano quindi di veder sfumare il colpo in attacco. Sprint a gennaio, può sfumare definitivamente: Paratici alla finestra.

Calciomercato, ‘beffa’ Juventus: sorpasso Real

Uno degli obiettivi più caldi per l’attacco di Pirlo potrebbe definitivamente scomparire in vista del calciomercato invernale. Duvan Zapata, tra i nomi in cima alla lista di Fabio Paratici, piace e non poco al Real Madrid. Secondo ‘El Chiringuito’, Zidane ha intenzione di puntare sul centravanti dell’Atalanta già nel mese di gennaio.

Il colombiano, decisivo nell’ultimo match di Champions contro l’Ajax, ha diversi estimatori sparsi per l’Europa. In primis proprio la Juventus che al momento resta alla finestra, interessata. Il club di Florentino Perez può quindi beffare la dirigenza campione d’Italia, provando a chiudere il colpo dall’Atalanta già nelle prime settimane del 2021.

In questa stagione, l’ex punta del Napoli ha messo a segno già 5 reti, con 4 assist vincenti in sole 7 presenze con la ‘Dea’ tra campionato e Champions.

