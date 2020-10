Calciomercato Juventus, Szczesny sacrificato | Doppio colpo shock

La Juventus non smette mai di lavorare sul calciomercato e pensa al doppio colpo in entrata. Si sacrifica Szczesny

È un periodo complicato per la Juventus, che non sta riuscendo a esprimere al meglio il suo potenziale e fin qui ha collezionato già diversi passi falsi in questo avvio di stagione. Andrea Pirlo è all’esordio in una panchina e non ha avuto ancora il giusto tempo per sistemare ogni minimo particolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio | Rifiuto clamoroso

Ora in campionato c’è un distacco di quattro punti dal primo posto e serve obbligatoriamente un buon filotto di vittorie per provare a risalire la classifica. Nel frattempo in Champions League la situazione è più tranquilla ma potrebbe essere stata compromessa la prima posizione con il ko contro il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri alla Fiorentina | Con lui il fedelissimo!

Calciomercato Juventus, Szczesny via per Icardi. Al suo posto Kepa

Intanto la società continua a lavorare sul calciomercato e potrebbe aver individuato una nuova maxi operazione da portare a termine, che coinvolge più reparti: quello della porta e quello dell’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente rinnovo | Erede shock dall’Inter!

Szczesny potrebbe essere una pedina di scambio importante per arrivare a Mauro Icardi, attraverso l’aggiunta di 10 milioni di euro circa in favore del Paris Saint-Germain. In questo caso la Juventus si fionderebbe poi su un portiere low cost e l’ideale potrebbe essere Kepa del Chelsea, visto che il suo prezzo è crollato negli ultimi mesi.

Per lui possibile un affare con prestito oneroso fissato a 5 milioni di euro per poi effettuare un riscatto a 25 milioni (bonus compresi) nella stagione successiva, qualora le cose dovessero andare bene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, infortunio Insigne | Nota UFFICIALE del club

Calciomercato Juventus, via Dybala | Scambio tra top club!