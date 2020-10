Calciomercato Juventus, Simeone insiste per Bentancur | Maxi scambio

La Juventus potrebbe acquistare diverse pedine sul calciomercato per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Occhio alle sirene dalla Spagna per Rodrigo Bentancur: il centrocampista piace molto a Simeone

La sensazione è che la Juventus potrebbe essere molto attenta sul mercato di gennaio in cerca delle pedine giuste per completare la sua rosa. Con l’Atletico Madrid potrebbe essere impostato un grande affare che potrebbe soddisfare entrambe le parti in causa. Rodrigo Bentancur è un calciatore che piace tanto a Diego Simeone, disposto a mettere sul piatto delle contropartite importanti pur di portarlo a Madrid. Di seguito i possibili risvolti tra i due club sul mercato, a gennaio o a giugno.

Calciomercato Juventus, due per Bentancur: l’ultima idea

Simeone sembra disposto veramente a fare carte false pur di acquistare Bentancur dalla Juventus. Il tecnico stravede per il centrocampista che ha le caratteristiche ideali per far bene nel suo gioco. Per questo motivo, l’Atletico Madrid potrebbe presentare alla Juventus un’offerta complessiva da 60-70 milioni di euro. Sul tavolo la cifra per il riscatto di Alvaro Morata, ma anche Herrera che potrebbe far bene nel contesto di Andrea Pirlo.

