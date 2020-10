Calciomercato Juventus, beffa dalla Premier | Scelto Mourinho

Il calciomercato della Juventus vede già i primi ostacoli per arrivare agli obiettivi: il calciatore nel mirino sceglie il Tottenham

In casa Juventus si inizia già a lavorare per il calciomercato della prossima stagione, così da riuscire ad anticipare le dirette concorrenti. In Spagna un calciatore del Real Madrid è nel mirino dei bianconeri da tempo, ma arrivano i primi ostacoli. Si inserisce il Tottenham di Mourinho.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio | Rifiuto clamoroso

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Vola in Spagna!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, via Dybala | Scambio tra top club!

Calciomercato Juventus, concorrente per Isco: lo vuole Mourinho

Si iniziano a delineare sin da ora i piani per il calciomercato del futuro in casa Juventus. Le occasioni potrebbero essere molte ed i bianconeri non vorrebbero farsele scappare. Così da tempo nel mirino di Fabio Paratici c’è il calciatore del Real Madrid, Isco. I rapporti tra lo spagnolo ed i ‘blancos’ sembrerebbero essersi logorati ed il calciatore continua ad essere uno dei probabili partenti. La società juventina però, sembrerebbe non essere l’unica a cercarlo.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, sulle tracce del numero 22 di Zidane ci sarebbe anche il Tottenham. Nonostante Gareth Bale al suo ritorno negli ‘Spurs’ stia facendo bene, difficilmente il club inglese procederà con il suo riscatto a fine anno, così Mourinho sembrerebbe volere un altro calciatore sempre dal Real, ovvero Isco. Si apre dunque una corsa a due tra i bianconeri e l’ex allenatore dell’Inter per il talento spagnolo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Top player a gennaio!