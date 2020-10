Calciomercato, niente Juventus | Vola a Madrid: accordo!

Sfuma il colpo per la Juventus: il calciatore ha trovato l’accordo con il club spagnolo. Tutti i dettagli

La Juventus è alla ricerca di nuovi elementi in grado di alzare il livello qualitativo della rosa di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, complice anche parecchi infortuni, non ha molte alternative in panchina, soprattutto sulle fasce. Non a caso si è scelto di puntare su un giovane come Frabotta a sinistra o a volte di adattare Cuadrado. Uno degli obiettivi della Juve, però, potrebbe sfumare presto.

Juventus, sfuma Emerson Palmieri

L’obiettivo principale della Juventus per la fascia sinistra è Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano è in uscita dal Chelsea, complice l’arrivo di Chillwell e la presenza di Marcos Alonso da quella parte. Tuttavia, sembra l’Atletico Madrid la squadra nel destino dell’ex Roma.

Anche a Simeone serve un’alternativa a sinistra ed Emerson è un profilo relativamente ‘giovane’ -classe ’94-, con esperienza internazionale e spiccate qualità offensive. Sprint dei Colchoneros, che avrebbero già trovato l’accordo con il giocatore, con la Juve che resterebbe beffata.

