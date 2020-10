Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio | Rifiuto clamoroso

La posizione di Paulo Dybala nella Juventus resta in bilico. Occhio a possibili scambi nei prossimi mesi. Una pista, però, si è estremamente raffreddata: ecco i dettagli

Paulo Dybala è uno dei profili che potrebbe lasciare Torino. Le trattative per il rinnovo di contratto non sono ancora entrate nel vivo e diversi club potrebbero fare carte false per l’argentino. Allo stesso tempo, la Juventus potrebbe trovare estremamente conveniente uno scambio che possa accontentare Andrea Pirlo e tutte le parti in causa. Il Tottenham, però, ha chiuso a un’interessante opportunità negli scorsi giorni.

Calciomercato Juventus, scambio rifiutato per Dybala

Mettendo sul tavolo la Joya, infatti, la Juventus sarebbe voluta arrivare a Heung-Min Son. Dybala partiva da una valutazione di 40-50 milioni, più bassa rispetto a quella di qualche mese fa. Allo stesso tempo, Paratici avrebbe aggiunto a questa cifra 30 milioni di euro per convincere gli Spurs. Niente da fare: l’asiatico è un perno centrale per José Mourinho. Il Tottenham è pronto infatti a rinnovare il suo contratto fino al 2026. Sicuramente un attestato di stima importante e una chiusura a qualsiasi pista sul prossimo mercato.

