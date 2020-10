Calciomercato Inter, incontro con Raiola | 80 milioni sul tavolo!

Incontro tra la dirigenza dell’Inter e Mino Raiola per un colpo clamoroso: messi 80 milioni sul tavolo. I dettagli

Nei giorni scorsi l’Inter ha incontrato Mino Raiola per trattare il rinnovo di Stefan De Vrij. Il super-agente rappresenta tanti calciatori molto forti ed è inevitabile che il discorso si sia spostato anche su altri elementi. Soprattutto su chi dovrà essere l’erede di Samir Handanovic, che avrà 37 anni nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, affare in Premier | Cessione e doppio colpo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Szczesny sacrificato | Doppio colpo shock

Inter, Donnarumma come erede di Handanovic

La ricerca dell’erede di Samir Handanovic all’Inter si è fermata sempre a Milano. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe già avuto un contatto con Raiola per Gianluigi Donnarumma. Il super-agente si è incontrato con Marotta per discutere del rinnovo di De Vrij, ma si è finito per parlare anche del portiere della nazionale, che non ha ancora rinnovato il contratto coi rossoneri.

L’offerta dell’Inter è un quinquennale da 8 milioni di euro a stagione, un’operazione da 80 milioni lordi totali. L’ingaggio di Donnarumma nel bilancio dei nerazzurri prenderebbe il posto di quello di Christian Eriksen, destinato alla cessione. L’operazione resta comunque molto complicata da portare avanti: l’intenzione del portiere è quella di restare al Milan, o al limite approdare alla Juventus o in un club estero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, beffa dalla Premier | Scelto Mourinho

Calciomercato Inter, obiettivo rinnovo | Ingaggio raddoppiato