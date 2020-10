In casa Inter si segue da tempo un obiettivo che piace ad Antonio Conte: oggi potrebbe verificarsi un incontro tra le parti

La partita di oggi contro il Parma non sarà importante solamente ai fini del risultato e della classifica, ma in sottofondo potrebbe prevedere dei movimenti di mercato. Ad Antonio Conte piace un calciatore avversario e quest’oggi potrebbe arrivare l’occasione buona per discutere di un eventuale trasferimento.

Il calciomercato non si ferma mai ed anche con i moltissimi impegni tra campionato e coppe, in casa Inter si lavora già per gennaio. Quest’oggi andrà in scena il match casalingo contro il Parma e proprio nei ducali c’è un calciatore che interessa ai nerazzurri dalla scorsa estate, ovvero Gervinho. Il calciatore ivoriano continua ad essere nel mirino di Beppe Marotta ed Antonio Conte ne parla bene.

Infatti, nella conferenza stampa pre partita, il tecnico Interista ha affermato: “Gervinho è un ottimo giocatore, ha fatto cose buonissime, ma non parlo dei calciatori delle altre squadre”. Dunque una conferma dell’interesse dei nerazzurri per il calciatore ivoriano, per il quale potrebbe esserci un nuovo assalto già a gennaio. Oggi dunque i due club in vista della partita potrebbero già iniziare i colloqui. Inoltre, negli ultimi giorni si è anche ipotizzato uno scambio di prestiti con Pinamonti, con riscatto fissato intorno ai 3 milioni. Vedremo quale sarà la mossa della società interista per arrivare all’ex Roma.

