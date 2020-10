Calciomercato Inter, sì allo sconto | Addio possibile

L’Inter continua a pensare al prossimo calciomercato e valuta nuove cessioni a gennaio. C’è lo sconto per l’addio del calciatore

È un momento delicato per l’Inter, che ha ottenuto qualche passo falso di troppo in queste prime gare della nuova stagione. Troppi i ko e i pareggi ottenuti sia nelle gare di Serie A che in Champions League. In ogni caso c’è ancora tanto tempo per rifarsi e nulla ovviamente è perduto dopo appena un mese dall’inizio della nuova annata calcistica.

Ora la compagine allenata da Antonio Conte vuole iniziare a crescere soprattutto in campionato, dove quest’oggi affronterà il Parma senza Lukaku e proverà a ottenere i tre punti per raggiungere almeno fino a domattina il Milan che occupa attualmente la prima posizione in classifica.

Calciomercato Inter, addio Nainggolan: possibile sconto per il trasferimento al Cagliari

La squadra è concentrata sul campo mentre la società non smette di lavorare sul calciomercato per programmare il futuro. Oltre ai nuovi acquisti, si pensa anche alle possibili cessioni visto che i nerazzurri hanno venduto pochi calciatori nella scorsa finestra di mercato.

Un calciatore ancora in uscita potrebbe essere Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il belga sarebbe ancora nel mirino del Cagliari che potrebbe tentare un nuovo assalto a gennaio. L’Inter sembrerebbe disposta a ridurre il suo prezzo dai 15 milioni iniziali a 10 milioni di euro.

Una cifra che potrebbe fare comodo al Cagliari, che potrebbe soddisfare le richieste dei nerazzurri e riportare in Sardegna uno dei tasselli più importanti della scorsa stagione.

