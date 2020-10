Calciomercato Inter, scambio di prestiti | Offerta choc dalla Spagna

L’Inter potrebbe muoversi con forza nel calciomercato di gennaio, ma le finanze a disposizione dei nerazzurri non sono molte. Occhio al possibile scambio di prestiti a cui pensano in Spagna

Il futuro di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter è sempre più in dubbio. Oggi il danese ha un’altra grande occasione di brillare nel match casalingo contro il Parma, ma la sensazione è che il rapporto con Antonio Conte non sia mai realmente decollato. Per questo, l’ex Tottenham potrebbe presto trasferirsi in Spagna, dove il Real Madrid sembra intenzionato a puntare sulle sue qualità tecniche.

Calciomercato Inter, possibile scambio con il Real Madrid

Ma se Eriksen dovesse davvero trasferirsi in Spagna, chi tra i Blancos passerebbe in nerazzurro? L’idea del Real Madrid è quella di scambiare il danese con Rodrygo. L’impatto del brasiliano non è stato eccellente nel calcio europeo. Zidane preferirebbe dunque puntare sul danese, pur sacrificando il gioiello che in Brasile aveva impressionato tutti. L’Inter deciderà di puntare sul giovane verdeoro o cercherà offerte più convincenti per cedere il trequartista del Tottenham? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi di calciomercato.

