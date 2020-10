Roma, si ferma Santon | I tempi di recupero per il terzino

Roma, brutte notizie per Davide Santon: il difensore giallorosso dovrà restare fuori per un infortunio, questi i tempi di recupero

Infortunatosi prima della gara di Europa League contro il CSKA Sofia, Davide Santon dovrà restare fermo ai box per diverse partite. Dopo essersi sottoposto ai rituali esami strumentali, il terzino giallorosso ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinstra. ‘Sky Sport’, fa sapere che la Roma dovrà fare a meno di Santon per almeno un mese, con l’ex Inter e Newcastle costretto a saltare i prossimi match contro Fiorentina, Cluj e Genoa. Fonseca storce il naso, nella speranza di riabbracciare il proprio terzino per la gara di ritorno con i rumeni del Cluj, o per la difficile gara contro il Napoli.