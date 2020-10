Calciomercato, Sarri alla Fiorentina | Con lui il fedelissimo!

Maurizio Sarri è vicino a trovare l’accordo con la Fiorentina. L’ex allenatore della Juventus si porterebbe dietro anche un suo fedelissimo.

L’esperienza alla Juventus per Sarri non si è conclusa nel migliore dei modi. Nonostante la vittoria dello scudetto, c’è stato l’esonero e i bianconeri hanno deciso di puntare su Andrea Pirlo. Sarri sembra in ogni caso molto vicino al ritorno su una panchina, visto l’accordo raggiunto con la Fiorentina.

Sarri alla Fiorentina, con lui anche Milik

Secondo quanto riferito da ‘Radio Radio‘, l’accordo tra Sarri e la Fiorentina è molto vicino. Con lui anche uno dei ‘fedelissimi’, ovvero Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è fuori rosa con il Napoli e si sta allenando da solo. Ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è stato anche vicino alla Juventus. Milik aveva infatti un accordo con Paratici e voleva a tutti i costi la Juve, un approdo che si poteva concretizzare soprattutto a parametro zero. La trattativa, però, non si è concretizzata, con i bianconeri che hanno puntato su Morata dopo l’affare Dzeko saltato.

L’approdo di Sarri sulla panchina viola, però, farebbe sorgere alcune novità sul futuro del polacco. La Fiorentina aveva già raggiunto un accordo con il Napoli, che però in vista di gennaio andrà rivisto, dato che Milik si libererà a zero a giugno 2021.

