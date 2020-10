Calciomercato Milan, occhio al portiere | Si libera dallo United

Calciomercato Milan, occhio tra i pali: il portiere si libera dal Manchester United, anche la Roma ci pensa

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto quando bisogna monitorare gli affari giusti al momento giusto, in un momento così particolare come l’emergenza pandemica. E’ il caso di Milan e Roma, pronte a puntellare i propri pali con un’occasione a prezzo di saldo: dalla Premier League, assicurano che Sergio Romero si libererà dal Manchester United, diventando un secondo appetibile per i due club italiani.

Calciomercato Milan, idea Romero: occhio anche alla Roma

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Sergio Romero sarebbe pronto a rescindere il proprio contratto con il Manchester United. Ai Red Devils dal 2015, l’argentino è scivolato in fondo alle gerarchie di Solskjaer, risultando addirittura il quarto portiere del club. Ragion per cui, l’ex Sampdoria vorrebbe liberarsi del proprio legame con gli inglesi, strizzando l’occhio a tanti club italiani che in lui continuerebbero a vedere un primo/secondo portiere di fiducia. E’ il caso di Milan e Roma, che restano alla finestra, in attesa di capire rispettivamente il futuro di Tatarusanu e Pau Lopez, e capire se aggiungere un altro portiere nelle proprie rotazioni.

