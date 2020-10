Calciomercato Milan, contatti per il colpo | Maldini ci prova!

Il calciomercato del Milan entra nel vivo: il dt Maldini al lavoro per il colpo, contatti avviati con il top club

La bella vittoria contro lo Sparta Praga dà uno slancio importante alla corsa europea del Milan di Pioli. Dal calcio giocato al calciomercato, i rossoneri sono già al lavoro per la prossima stagione. Maldini avvia i contatti per il colpo: i dettagli.

Calciomercato Milan-Real, contatti avviati: i dettagli

Il Milan si gode il momento d’oro e lavora al futuro. Un futuro che vede, almeno nei desideri della dirigenza rossonera, la conferma di Brahim Diaz. Il talento, in prestito secco dal Real Madrid, ha stupito tutti in quel di Milanello.

Maldini ha già allacciato i contatti per l’acquisto del gioiello di proprietà delle ‘Merengues’. Un tentativo, difficile, visto che Diaz a 21 anni, ha diversi estimatori in casa Real con i ‘Blancos’ che vorrebbero puntarvi per il futuro.

Situazione in divenire, dunque, in casa Milan. Dopo l’ennesima grande prestazione contro lo Sparta Praga, lo spagnolo classe ’99 (3 reti in 7 presenze con la squadra di Pioli) è una delle priorità della dirigenza rossonera.

