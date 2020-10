Il Milan continua a ‘tremare’ per quanto riguarda la permanenza di Donnarumma: Raiola prepara lo sgambetto

Il Milan, portati a casa i tre punti in Europa League contro lo Sparta Praga, attende novità sul futuro di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore classe 1999, è al momento indisponibile a causa della positività a Covid-19. Donnarumma, in scadenza a giugno, può diventare un pezzo pregiato delle prossime sessioni di calciomercato: proposta al top club europeo.

Calciomercato Milan, Donnarumma proposto alla big

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Don Balon’, Mino Raiola si starebbe già concretamente muovendo per la cessione di Gianluigi Donnarumma. In scadenza nel giugno 2021 e con le trattative per il rinnovo attualmente in standby, l’agente del portiere milanista ha offerto il cartellino del suo assistito al Real Madrid.

I ‘Blancos’, tuttavia, si godono il momento di forma eccezionale di Courtois e difficilmente investiranno sul titolare della Nazionale italiana. Per Donnarumma, però, restano vive altre piste. In primis, in Premier League, quella che porta a Londra sponda Chelsea: i ‘Blues’, infatti, sono in procinto di cedere Kepa già a gennaio.

La concorrenza per il club di Abramovic arriverebbe dall’Inghilterra, con il Tottenham Mourinho che valuta il profilo di Donnarumma per sostituire il 33enne Lloris.

