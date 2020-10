Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Ingaggio raddoppiato!

Ancora non c’è un accordo per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Hakan Calahnoglu: offerta folle per il talentuoso giocatore turco!

Hakan Calhanoglu dovrà decidere il suo futuro in tempi brevi. Il talentuoso giocatore turco, in scadenza di contratto con il Milan, è diventato un punto di forza della formazione di Stefano Pioli. Anche nell’ultima giornata di Europa League è arrivata una vittoria convincente per i rossoneri, ormai pronti a dare battaglia a tutti.

Calciomercato Milan, offerta folle per Calhanoglu

Come svelato dal portale spagnolo Todofichajes ci sarebbe un’offerta importante da parte del Manchester United, che gli avrebbe offerto un contratto importante: circa 6 milioni a stagione, il doppio rispetto a quello offerto dal club rossonero per il rinnovo contrattuale.

Le prossime settimane saranno così decisive per Calhanoglu, che si trova a meraviglia alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Proprio l’arrivo del campione svedese lo ha esaltato ancor di più con gol ed assist decisivi.

Il centrocampista turco dovrà così prendere una decisione definitiva in vista della prossima stagione. Sul tavolo ci sarebbero già diverse offerte.

