Si incrociano gli obiettivi di mercato di Juventus e Milan, che sembrerebbero puntare gli occhi nell’Altetico Madrid: Simeone serve l’assist

Parti invertite in questo inizio di campionato, con il Milan che è in testa alla classifica con 13 punti in cinque partite e la Juventus ferma al quinto posto con 9 punti e solo due vittorie. Tra le due squadre inoltre, i piani per il calciomercato si intrecciano. Occhi in casa Simeone, che serve l’assist per l’acquisto.

Calciomercato, Juventus e Milan su Trippier: Simeone punta il sostituto in Serie A Il calciomercato non si ferma mai ed i piani di Juventus e Milan si vedono intrecciare verso un obiettivo comune. Infatti, i due club italiani sembrerebbero mettere nel mirino il calciatore dell’AtleticoMadrid, KieranTrippier. Il classe 1990 sembrerebbe essere sempre più ai margini del progetto dei ‘colchoneros’ e sarebbe valutato circa 28 milioni di euro, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’.