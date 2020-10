Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Top player a gennaio!

La Juventus ha in mente l’arrivo di un big già nel calciomercato di gennaio: Paratici torna all’assalto, i dettagli

In attesa di scendere in campo per la trasferta contro lo Spezia di Italiano, la Juventus programma il prossimo colpo di calciomercato. Già a gennaio, infatti, il CFO Paratici ha intenzione di tornare alla carica per un vecchio pallino dei bianconeri. Pronta l’offerta: top player dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, colpo tra i pali: ecco il dopo Buffon

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, la Juventus è pronta a portare a casa un nuovo portiere. Dopo l’interessamento della scorsa primavera, il CFO Fabio Paratici torna all’assalto dello spagnolo Kepa.

Scaricato ufficialmente da Lampard, l’estremo difensore è stato sostituito da Mendy ed è destinato a partire. Nei piani della dirigenza juventina l’idea di accogliere Buffon in dirigenza e dare spazio a Kepa, accostato anche a Milan e Roma, che si giocherebbe il posto con Szczesny come numero 1 di Pirlo.

Il classe ’94, arrivato nell’estate 2018 al Chelsea per 80 milioni, può salutare in prestito già nel mercato di gennaio.

