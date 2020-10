Calciomercato Juventus, idea Kante | Super scambio e cash!

Juventus, il futuro di Demiral resta incerto: il difensore potrebbe partire per una buona offerta o con uno scambio, magari per arrivare a Kante

Nella brutta sconfitta di Champions League a Torino contro il Barcellona, sono state tante le note negative in casa Juventus. Tra queste anche Merih Demiral. Il difensore turco, deve riuscire a giocarsi al meglio le sue carte ora che Matthijs de Ligt non è ancora a disposizione. Contro i catalani però è stato autore di una prova negativa, coronata anche da un cartellino rosso. E il suo futuro in bianconero sarebbe tutt’altro che scritto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, flop Juventus | Addio a gennaio: c’è anche il Milan!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ritorno di fiamma Juventus | Contropartita a sorpresa

Calciomercato Juventus, tentativo Paratici per Kante

Paratici è un grande sponsor del difensore turco, ma la Juventus, anche in caso di conferma del dirigente, potrebbe lavorare ad una cessione dell’ex Sassuolo. Demiral è un profilo gradito da tanti club e il club bianconero sarebbe pronto a inserirlo come parziale contropartita per un super colpo in mediana.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Non è un mistero che i bianconeri siano vigili sulla situazione N’Golo Kante, pupillo di Antonio Conte e per questo seguito anche dall’Inter, che sembra essere in rotta con il Chelsea o per lo meno non sembra essere una pedina chiave per Frank Lampard. Gli ostacoli maggiori sono certamente l’elevatissimo ingaggio e il costo del cartellino. Costo che la Juventus sarebbe pronta a limare con l’inserimento di Demiral e un’offerta economica tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Da valutare certamente la volontà del club inglese, che cercherebbe chiaramente di guadagnare quanto più possibile dalla cessione del centrocampista. Ma anche la situazione in difesa in casa Juventus: con l’addio del turco, un ritorno sul mercato a caccia di un difensore appare davvero probabile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Barcellona spende a Milano | Doppio assalto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala a gennaio | Scambio più cash