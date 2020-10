Dybala potrebbe presto lasciare la Juventus. Il club bianconero inserirebbe l’argentino in uno scambio. Le ultime

Non è ancora chiaro il futuro di Paulo Dybala alla Juventus. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. Su ‘La Joya‘ ci sono gli interessi di parecchi club europei, pronti a mettere le mani su uno dei migliori calciatori del panorama internazionale. Inevitabile, quindi, che chiedano informazioni per acquistare Dybala.

Juventus, Dybala via: Chelsea o Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni, non è ancora fatta per il rinnovo di Dybala con la Juventus. E’ previsto un altro incontro per prolungare l’accordo, anche se non si conosce ancora la data. Due delle squadre interessate a ‘La Joya‘ sono il Chelsea e il Barcellona ed entrambe potrebbero mettere sul piatto delle contropartite tecniche. I Blues offrirebbero Jorginho, visto che alla Juve manca un ‘vero’ regista. L’italo-brasiliano è stato accostato ai bianconeri per diverso tempo, soprattutto ai tempi di Sarri. La sua valutazione è di circa 50 milioni di euro.

Il prescelto del Barcellona, invece, è Ansu Fati: in scadenza nel 2022, è rappresentato da Jorge Mendes, con il quale la Juventus ha un gran rapporto visto -anche- l’affare Ronaldo. Insomma, uno scambio alla pari, che farebbe comodo ai bianconeri visto che lo spagnolo è un classe 2002.

