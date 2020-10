Calciomercato Juventus, sfuma il top player | Vola in Spagna!

Per vincere le elezioni al Barcellona, Laporta ha promesso un importante innesto

Il Laporta-bis porta in dote sé con un nuovo innesto per la difesa di Ronald Koeman: con il solo Jordi Alba come esterno di sinistra, il tecnico blaugrana ha bisogno di un innesto di qualità, che potrebbe portare il nome di David Alaba. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco e il suo ciclo in Bundesliga è oramai giunto al termine: l’austriaco non vuole rinnovare e già da qualche mese si era parlato di un interessamento da parte di Juventus e Inter, che a gennaio potrebbero bloccarlo da svincolato.

Calciomercato Juventus, sfuma il top-player

L’inserimento adesso di Laporta rischia di far saltare i piani dei bianconeri e dei nerazzurri, costretti a guardare Alaba firmare con il Barcellona. D’altronde se l’arrivo dell’austriaco è al momento la dote più significativa per il nuovo corso di Laporta, sarà difficile riuscire a vincere la concorrenza dei blaugrana, che già dovranno vedersela in patria con il Real Madrid, per la contesa di uno degli svincolati più interessanti del mercato internazionale.

