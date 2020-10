Calciomercato Inter, vice Lukaku | Occasione ‘galactica’: le cifre

C’è emergenza in casa Inter per l’infortunio di Lukaku. La società va a caccia di un vice del belga: obiettivo dal Real Madrid!

È stato un avvio di stagione complicato per l’Inter, che in questo mese ha collezionato qualche passo falso di troppo rispetto alle previsioni iniziali. I nerazzurri in campionato possono risalire facilmente la china visto che sono al momento al quarto posto in classifica a soli tre punti dalla vetta, occupata al momento dal Milan.

Il problema principale però è quello riguardante la Champions League, dove nonostante un girone abbordabile i nerazzurri hanno collezionato due pareggi e ora il percorso verso gli ottavi di finale è sicuramente in salita. Bisognerà fare assolutamente bene nei due scontri con il Real Madrid previsti nella terza e quarta giornata del girone.

Calciomercato Inter, idea Jovic a gennaio per garantire un’alternativa a Lukaku

Domani contro il Parma e martedì contro il Real Madrid potrebbe non esserci Romelu Lukaku, che si è infortunato nella giornata di ieri. In rosa non c’è un vero e proprio sostituto del belga, per questo la società potrebbe intervenire sul calciomercato a gennaio. Un calciatore che potrebbe liberarsi è Jovic del Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’attaccante non convince Zinedine Zidane e per questo potrebbe presto partire. Il suo valore, causa prestazioni ed effetto covid, potrebbe essere crollato intorno ai 27-28 milioni di euro. L’Inter potrebbe pensare a lui come vice Lukaku: possibile anche un prestito con diritto di riscatto.

Luka Jovic in questa stagione ha collezionato solo tre presenze ma non sembra essere un tassello importante del club blancos.

