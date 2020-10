Calciomercato Inter, assalto per l’attaccante | La richiesta di Conte

L’Inter si sta trovando in grande difficoltà in attacco, dopo l’infortunio subito da Romelu Lukaku. Conte è pronto ad avanzare una richiesta ben precisa alla società

In una fase già cruciale della stagione l’Inter si trova con la coperta estremamente corta in attacco. Alexis Sanchez è ai box dopo gli ultimi problemi muscolari, ma ora anche Romelu Lukaku è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Contro il Parma tutto su Lautaro Martinez e uno tra Perisic e Pinamonti, in base alle scelte di Conte. Il tecnico, però, ha bisogno di nuova linfa in attacco in vista di una stagione piena di impegni.

Calciomercato Inter, Conte vuole un’altra punta

Per questo motivo, occhio a un possibile ritorno di fiamma per Olivier Giroud. Il francese piace molto al tecnico ex Chelsea ed è in scadenza di contratto nel prossimo giugno con i Blues. Persistono diversi nomi sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Occhio a Gervinho che potrebbe dare nuove soluzioni in attacco. Piace anche Llorente che dovrebbe lasciare il Napoli. Infine attenzione anche ai sondaggi effettuati negli scorsi mesi per Lasagna. Conte preme: l’Inter vuole intervenire in attacco.

