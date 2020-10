Calciomercato, Sarri shock | Top club a sorpresa: è stato offerto!

Dopo l’avventura sulla panchina della Juventus, spunta la clamorosa ipotesi per il futuro di Maurizio Sarri: i dettagli

Ha visto da spettatore un inizio di stagione claudicante della ‘sua’ Juventus, adesso Maurizio Sarri sembrerebbe più vicino a ritornare ad allenare. Il tecnico campano è infatti stato ‘offerto’ ad un top club europeo: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Sarri rescinde: proposto al top club!

Una suggestione che potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Chiusa definitivamente la parentesi Juventus, si avvicina il ritorno in panchina di Maurizio Sarri, ma non in Serie A. Alcuni intermediari avrebbero infatti offerto l’ex allenatore di Napoli e Juventus al Real Madrid.

I ‘Blancos’ vivono un momento complesso, con Zidane che non è mai stato tanto in bilico. Il Real del francese è reduce da diversi risultati negativi e quindi l’opzione Sarri si fa lentamente strada in quel di Madrid.

In casa Real Madrid si pensa dunque ad una possibile rivoluzione a partire dalla guida tecnica: Zidane ‘trema’, Sarri alla finestra.

