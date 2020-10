Calciomercato Milan, scambio in Spagna | Proposta shock!

Spunta la clamorosa ipotesi scambio con il top club spagnolo per il Milan di Pioli: c’è la proposta, top player in rossonero

In attesa di scendere in campo questa sera contro lo Sparta Praga per la seconda giornata di Europa League, il Milan guarda al futuro calciomercato. In vista dell’anno prossimo, spunta una clamorosa idea di scambio con il top club spagnolo: i dettagli dell’affare.

Calciomercato Milan, occasione da Barcellona: idea scambio

La vittoria del Barcellona, in Champions contro la Juventus, porta con sè una note dolente per la squadra di Koeman. Si tratta di Pjanic, reduce dall’ennesima deludente prestazione. In tal senso, il bosniaco è chiamato ad un’immediata reazione o nei prossimi mesi sarà addio.

A riportare l’indiscrezione è il portale spagnolo ‘Don Balon’ che sottolinea come, a 30 anni, il bosniaco debba dare risposte già nelle prossime partite. La dirigenza del club catalano sta già, però, pianificando la cessione dell’ex Juventus.

Il Barcellona avrebbe quindi scaricato Pjanic offrendolo al Milan, in uno scambio alla pari con Ismael Bennacer. L’algerino, corteggiatissimo dal Psg la scorsa estate, la chiave per vedere l’ex Juventus in rossonero.

