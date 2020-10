Calciomercato Juventus, c’è la risoluzione | Addio definitivo

Arriva finalmente la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus: addio definitivo e di nuovo in corsa

Dopo la sconfitta con il Barcellona la Juventus deve cercare di ritrovare la via della vittoria che manca da due partite consecutive. Nel frattempo per i bianconeri arriva la firma per la risoluzione del contratto. Ora è libero e può tornare a cercare una nuova squadra.

Calciomercato Juventus, risoluzione Sarri: c’è la firma

Un anno alla guida della Juventus sicuramente negativo per Maurizio Sarri, che almeno è riuscito a conquistare il suo primo scudetto da allenatore. Dopo l’esonero arrivato quest’estate, sembrerebbe finalmente arrivato il momento di dire addio definitivamente ai bianconeri. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, ci sarebbero stato nuovi contatti per la risoluzione del contratto del tecnico toscano con la Juventus, per il quale si attenderebbe solamente l’ufficialità da parte del club.

Ora Sarri può nuovamente tornare a cercare una nuova squadra , su di lui continua ad esserci l’interesse della Fiorentina, che nel caso in cui le cose con Beppe Iachini non andassero come previsto, sarebbe pronta a puntare sul tecnico ormai ex Juventus.

