Calciomercato Juventus, Ronaldo torna in Spagna | Scambio ‘galactico’

Calciomercato Juventus, il presidente de La Liga chiama Ronaldo: il Real pronto a provarci con uno scambio shock!

“Mi piacerebbe rivedere Ronaldo in Liga. Giocatori del genere fanno bene allo sviluppo del nostro movimento”: con queste parole ai microfoni di ‘SportLab’, il presidente de La Liga, Javier Tebas, suggerisce un ritorno del lusitano in Spagna. Un suggerimento che il Real Madrid sarebbe pronto a cogliere, nell’eterna speranza di riabbracciare a sé uno dei simboli dei blancos ogni era. La Juventus potrebbe traballare, soprattutto se Florentino Perez mettesse sul tavolo delle trattative uno scambio a dir poco ‘galactico’.

Calciomercato Juventus, Hazard per Ronaldo: lo scambio ‘shock’ con il Real Madrid

Lo scenario, dunque, potrebbe essere il seguente: con Cristiano Ronaldo volenteroso di chiudere la propria carriera al Real Madrid, gli spagnoli sarebbero pronti a tentare il ‘cavallo di ritorno’, mettendo sul tavolo il cartellino di Eden Hazard. L’ex fenomeno del Chelsea non ha mai convinto da quando è arrivato nella Liga, complice anche i tanti infortuni che ne hanno completamente minato l’esperienza madrilena. Ragion per cui, anche il belga potrebbe essere desideroso di cambiare aria e ritrovare slancio e fortuna in una nobile europea come la Juventus.

Attenzione, quindi, ai prossimi mesi: anche se al momento la trattativa resta soltanto una mera ipotesi della dirigenza blanca, il richiamo di ‘casa’ potrebbe essere troppo forte per Ronaldo e famiglia, affinché la Juventus possa trattenerlo ancora a lungo in quel di Torino.

