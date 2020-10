Calciomercato Juventus, assalto all’esterno | Ma è ‘promesso’ alla Roma

Calciomercato Juventus, assalto all’esterno offensivo, ma occhio all’ostacolo Roma: il calciatore si è promesso ai giallorossi

La Juventus non può dirsi certamente soddisfatta di questo avvio di stagione, tra pareggi in campionato e sconfitte in Champions. Ragion per cui, la dirigenza bianconera è già al lavoro per puntellare l’organico di Andrea Pirlo in vista del calciomercato di gennaio, quando Paratici & Co. potranno nuovamente intervenire con qualche innesto di qualità.

Calciomercato Juventus, El Shaarawy per il dopo-Bernardeschi: ma ha detto ‘sì’ alla Roma

Una delle priorità, adesso, sembra quella di smaltire il cartellino di Federico Bernardeschi: l’ex viola continua a non convincere e la Juventus avrebbe anche individuato il suo successore. Il nome principale sul taccuino di Paratici, dunque, sarebbe quello di Stephan El Shaarawy. L’attuale esterno dello Shangai Shenua è alla ricerca di club italiani che lo riportino in Serie A, desideroso com’è di fare ritorno ‘a casa’. La Juventus sembra disposta ad investire sull’italo-egiziano, ma ci sarebbe un ostacolo: il calciatore è ormai promesso alla Roma, club nel quale ha già militato per diverso tempo e che sarebbe entusiasta di riabbracciare.

Senza la cessione di Bernardeschi, però, la Juventus resta con le mani legate. Sarà questo uno dei principali compiti per la dirigenza bianconera, nel corso della prossima sessione di mercato.

