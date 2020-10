Calciomercato Juventus, addio Dybala | Scambio più cash con il Real

Una prestazione completamente da dimenticare per Paulo Dybala contro il Barcellona. Possibile addio: scambio stellare

Ancora un risultato negativo in Champions League per la Juventus, che cade all’Allianz contro un super Barcellona. Uno dei peggiori in campo è stato l’attaccante argentino, Paulo Dybala, che ha bisogno ancora di tempo per ritrovare la miglior condizione fisica. E non solo, la “Joya” starebbe sempre pensando ad un possibile addio in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena Bonucci | Offerta last minute

Calciomercato Juventus, Dybala verso il Real: scambio con Isco

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Real Madrid sarebbe sempre sulle tracce del talentuoso giocatore sudamericano. Il club spagnolo potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Isco, che andrebbe così a rinforzare il centrocampo di Andrea Pirlo. Inoltre, il presidente Florentino Perez metterebbe anche 30 milioni come cash.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Il PSG prova lo scambio top

Nei giorni scorsi lo stesso Paratici ai microfoni di Sky Sport aveva svelato di contatti in corso per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del bianconero. Pirlo sarebbe favorevole al suo addio per disegnare al meglio la sua Juventus.

Possibile scambio stellare tra Juventus e Real Madrid: i due top club d’Europa sarebbero sempre in contatto per operazioni entusiasmanti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il Bayern Monaco chiama la Juventus | Mossa ‘disperata’

Inter, ufficiale la rescissione | I dettagli