Calciomercato Juventus, scambio per l’ex Inter | Addio Dybala!

La Juventus è pronta a cogliere una clamorosa occasione per l’attacco di Pirlo: ‘sacrificio’ Dybala per arrivare al big

La brutta sconfitta con il Barcellona è già un lontano ricordo per la Juventus di Pirlo che cercherà immediato riscatto in trasferta contro lo Spezia. Dal campo al calciomercato è sempre più in bilico il futuro di Dybala: per l’ex Palermo può palesarsi la clamorosa ipotesi scambio proprio con i catalani.

Calciomercato Juventus, Dybala ‘sacrificato’: spunta l’ex Inter

Con il rinnovo ancora lontano, la scadenza dell’attuale accordo tra Dybala e la Juventus resta il 30 giugno 2022. La partenza della ‘Joya’ potrebbe coincidere con un’inedita occasione da Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Koeman avrebbe deciso di ‘scaricare’ Philippe Coutinho.

Il tecnico olandese, appoggiato da Messi, preferisce il giovane Pedri al brasiliano che quindi è destinato a salutare nel 2021. Una ghiotta occasione per la Juventus che già aveva pensato al nazionale verdeoro nelle ultime sessioni di mercato.

L’idea sarebbe quella di imbastire uno scambio proprio con Dybala, con Coutinho pronto a prendere posto nello scacchiere tattico di Pirlo in sostituzione della ‘Joya’.

