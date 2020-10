Calciomercato, ritorno di fiamma Juventus | Contropartita a sorpresa

La Juventus è pronta ad andare nuovamente all’assalto del gioiello: idea scambio più cash, i dettagli dell’affare

La sconfitta contro il Barcellona è già un lontano ricordo e, in casa Juventus, si guarda già al futuro. In attesa di scendere in campo per la trasferta contro lo Spezia, è già tempo di calciomercato con il CFO Paratici che torna a pensare ad un vecchio pallino per l’attacco bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bivio Conte | Intrigo con la Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Dybala a gennaio | Scambio più cash

Calciomercato, colpo Juventus: scambio per l’attaccante

La Juventus torna a pensare ad un colpo di spessore in attacco. Nel mirino di Paratici rientra prepotentemente il nome di Joaquin Correa. Idea scambio per la seconda punta della Lazio, andata a segno una volta, con un assist vincente nelle prime sei gare stagionali.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Adesso la dirigenza bianconera è disposta ad un’importante offerta per strappare Correa a Lotito. Ventotto milioni di euro cash più il cartellino di Rolando Mandragora, attualmente in prestito all’Udinese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘tradimento’ Ronaldo | 124 milioni di euro

Situazione in divenire, Joaquin Correa può essere il nome caldo per l’attacco di Pirlo il prossimo anno: il 26enne della Lazio a Torino grazie a Mandragora.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, top a gennaio | Ecco il ‘sacrificato’

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, vice Morata o Lukaku | E’ sfida tra Juventus e Inter