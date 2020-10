Calciomercato Inter, vertice con Raiola | ‘Assist’ per la cessione!

Il club nerazzurro all’opera per i prossimi movimenti di mercato: supporto da Mino Raiola, un big ai saluti

In attesa della sfida casalinga contro il Parma, in casa Inter si lavora ai prossimi movimenti di calciomercato. Tra gennaio e giugno, sono diversi i profili sul taccuino della dirigenza meneghina. In tal senso, Mino Raiola può dimostrarsi un prezioso alleato per la cessione di un big nerazzurro: tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, addio al big: asse con Raiola

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, Mino Raiola è recentemente sbarcato a Milano e ha incontrato la dirigenza interista. Contatti costanti con l’agente che, in tal senso, è pronto a supportare l’Inter nella cessione di Christian Eriksen. Il danese, arrivato per 20 milioni di euro lo scorso gennaio dal Tottenham, non si è integrato negli schermi nerazzurri ed è quindi destinato a salutare nei prossimi mesi. Sfruttando il potente agente, prendono corpo le piste che da un lato riporterebbero Eriksen in Premier League ma non solo.

Tutt’altro che da sottovalutare l’ipotesi Real Madrid, con Zidane che stima da tempo l’ex Ajax che in questa stagione ha collezionato 6 presenze e soli ‘243’ in campo.

