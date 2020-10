Calciomercato Inter, colloquio con Raiola | Triplo ‘colpo’

Il calciomercato dell’Inter passa dalle mani di Mino Raiola: tre nomi sul tavolo delle trattative, i dettagli

Ancora un pari per l’Inter di Conte che in Champions ha portato a casa il secondo punto nel girone, contro lo Shakhtar Donetsk. Urgono rinforzi in vista del 2021 ed ecco che Mino Raiola è pronto a discutere con la dirigenza nerazzurra di tre ‘obiettivi’ di calciomercato: ecco di chi si tratta.

Calciomercato, contatti Inter-Raiola: tre nomi sul tavolo

Mino Raiola è in Italia. Il potente procuratore italo-olandese è sbarcato a Milano nelle scorse ore, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’agente ha riallacciato i contatti con la dirigenza dell’Inter per parlare di tre suoi assistiti. In primo piano c’è il profilo di Marcus Thuram, figlio d’arte che l’Inter segue da tempo.

L’attaccante classe ’97 è andato a segno già 3 volte in stagione con il Borussia Monchengladbach, firmando anche 4 assist in 8 presenze. In seconda battuta Raiola è pronto a discutere con la dirigenza di Zhang il rinnovo di Stefan de Vrij, attualmente in scadenza nel giugno 2023.

La terza, clamorosa, pista porta il nome di Gianluigi Donnarumma. L’Inter si sta interessando al portiere del Milan, in scadenza il prossimo giugno e che non ha ancora rinnovato con il ‘Diavolo’. Raiola e l’Inter all’opera: triplo colpo all’orizzonte.

