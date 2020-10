Calciomercato Inter, il Barcellona spende a Milano | Doppio assalto

Il Barcellona vuole invertire il trend degli ultimi anni non tanto entusiasmanti: doppio assalto in casa Inter dopo l’addio di Bartomeu

Dopo l’addio di Bartomeu ecco che il Barcellona, che potrebbe essere diretto nuovamente da Laporta, potrebbe mettere a segno colpi davvero sensazionali in vista della prossima stagione. Lionel Messi conosce già le strategie del possibile numero uno del club blaugrana: un centrale difensivo, un esterno, un centrocampista e due attaccanti.

Calciomercato Inter, Lautaro e de Vrij nel mirino

Il Barcellona potrebbe così continuare a guardare in Italia per rinforzare i diversi reparti della formazione di Koeman. L’ex Ct della Nazionale olandese avrebbe richiesto a più riprese il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, che conosce molto bene che ha una valutazione di 28 milioni. Ma non solo.

Per il reparto offensivo il primo nome della lista sarebbe sempre quello di Lautaro Martinez con 90 milioni da sborsare per strapparlo alla società nerazzurra. Già in estate c’è stato un continuo inseguimento all’attaccante dell’Inter, che ha preferito così di continuare la sua avventura in Serie A.

Il Barcellona vuole tornare al vertice del calcio mondiale con innesti di qualità assoluta in vista della prossima stagione.

