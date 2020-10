Calciomercato Inter, bivio Conte | Intrigo con la Juventus

Il futuro di Antonio Conte all’Inter continua a non essere stabile: si apre così un possibile intreccio con la Juventus

Dopo il pareggio in Ucraina contro lo Shaktar Donetsk, i dubbi sull’operato di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter continuano a crescere. Le prossime partite saranno un bivio decisivo per il futuro del tecnico, nel frattempo si potrebbe sviluppare un intreccio con la Juventus.

Calciomercato Inter, Conte in bilico: Allegri nel mirino, ma c’è anche la Juventus

Un rapporto mai stato idilliaco tra Antonio Conte e l’Inter e visti gli ultimi risultati ottenuti potrebbe arrivare anche la decisione di separarsi. Decisive per il tecnico nerazzurro potrebbero essere le due sfide di Champions League contro il Real Madrid, che potrebbero decidere il passaggio del turno dopo le due partite pareggiate contro Shaktar Donetsk e Borussia Moenchengladbach.

Quindi la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a Massimiliano Allegri come possibile sostituto di Conte, ma per assicurarselo bisogna sbrigarsi. Infatti, in bilico in casa Juventus continua ad esserci Andrea Pirlo. Il neo allenatore dei bianconeri non ha cominciato bene la sua nuova avventura in panchina, collezionando solo tre vittorie in sette partite. Così si apre la corsa al tecnico toscano per sostituire i due tecnici che fino ad ora hanno deluso, qualora i loro cammini continuino così.

